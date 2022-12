Abus dans le foot féminin aux Etats-Unis : une autre enquête dénonce des "actes répréhensibles continus"

Une enquête distincte a été menée par l'ancienne procureure générale des Etats-Unis Sally Yate. Son rapport de 172 pages publié début octobre comprend des entretiens avec plus de 200 joueuses de la NWSL et décrit en détail les abus commis par plusieurs entraîneurs, la manipulation, les brimades et les représailles exercées à l'encontre de joueuses.

Ces enquêtes ont été lancées après des révélations en octobre 2021 d'abus et agressions sexuels "systémiques" dans le football féminin américain. "Au cours de cette enquête, l'Equipe d'enquête conjointe a reçu des signalements d'actes répréhensibles continus au sein de plus de la moitié des clubs de la ligue", précise le rapport publié mercredi. "Pour effectuer des changements durables, la ligue doit s'engager à mener un travail de long terme, indispensable et graduel pour une transformation systémique culturelle et structurelle", préconisent les enquêteurs.

Le rapport recommande que la NWSL renforce ses règles de lutte contre le harcèlement, crée et renforce ses consignes sur les interactions appropriées entre entraîneurs, employés et joueuses, mette en place un programme de formation inspiré des expériences vécues recensées au cours de l'enquête, coordonne son recrutement avec la Fédération américaine de football et d'autres clubs et crée un environnement plus inclusif pour les joueuses et les membres du personnel".

"Beaucoup" à faire

"Inattention, négligence et dissimulation permettent aux abus de foisonner", dénonce-t-il. Les enquêteurs ont pris acte du fait que la ligue avait pris des mesures, en particulier depuis la publication des conclusions de Sally Yates qui avait été missionnée par la Fédération américaine de football US Soccer. "Mais il y a encore beaucoup de travail à faire", affirme le rapport de la Joint investigative team.

La dirigeante de la NWSL Jessica Berman a promis une "réforme systémique" tout en présentant des excuses aux joueuses pour les "défaillances et faux pas" du passé. "Ce sera un processus permanent d'amélioration et de renforcement de notre ligue", a-t-elle dit. "Nous étudierons le rapport et ses recommandations" pour "comprendre quelles actions supplémentaires doivent être entreprises à court, moyen et long terme", a-t-elle poursuivi.

US Soccer a salué dans un communiqué ce dernier rapport ainsi que les actions entreprises par la NWSL et son association de joueuses NWSLPA, estimant qu'une action continue était nécessaire pour générer un "changement systémique".

Plusieurs dirigeants masculins de clubs de foot féminin ont été licenciés ou se sont retirés de la direction de clubs dans le cadre de cette affaire.

La franchise des Thorns et Timbers de Portland ont démis début octobre de leurs fonctions le directeur sportif Gavin Wilkinson et le directeur commercial Mike Golub. Décision intervenue au lendemain de l'annonce par Merritt Paulson, propriétaire de la franchise qui comprend aussi les Timbers évoluant dans la ligue masculine (MLS), a annoncé se retirer de la direction des Thorns.