Atteint d'un cancer, Pelé souffre d'"insuffisance rénale et cardiaque"

Le cancer de Pelé "progresse" et la légende brésilienne du football requiert "des soins plus importants" en raison d'une "insuffisance rénale et cardiaque", a annoncé mercredi l'hôpital de Sao Paulo où ses filles s'apprêtaient à passer Noël auprès de lui.