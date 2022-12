Dans une interview accordée à l’ancien gardien Ben Foster pour Amazon Prime Video Sport, Henry fait le point sur ses ambitions en tant que coach. Toujours adjoint, Thierry Henry se verrait bien à nouveau entraîneur dans le futur. “Je me dois de rester modeste à ce sujet parce que je suis toujours sous contrat avec la Belgique. Mais si on parle du futur : un jour, espérons-le, je veux retrouver un club avec un bon projet.”

Entre ses deux périodes en tant qu’assistant chez les Diables rouges (2016-2018 et depuis mai 2021), l’ancien attaquant a connu deux expériences difficiles comme entraîneur principal : à Monaco et à Montréal.

”Je suis allé à Monaco, je ne pouvais pas le savoir mais je suis arrivé avec 13 joueurs blessés”, a-t-il expliqué “Vous arrivez, ils m’ont donné deux mois et demi et j’ai été viré. On m’a dit : ‘maintenant, tu es un coach’”.

Arrivé à Montréal pendant la période du covid, le Français a finalement quitté le club pour des raisons personnelles : “Je suis revenu parce que je n’ai pas vu mes enfants pendant un an, c’était dur”

Mais malgré ces deux expériences mitigées, l’ancien buteur d’Arsenal se verrait bien à nouveau comme coach : “Dites-moi que je suis fou, mais s’il y a une opportunité, vous savez que vous devez l’évaluer et la regarder. J’aimerais cela.”

Reste à savoir si ce sera dans un futur proche et si lui aussi quittera les Diables rouges dans les prochaines semaines.