Les rumeurs se propagent sur son état de santé de plus en plus fébrile. Sa fille Kely Cristina Nascimento a décidé d’y répondre en publiant une photo d’elle qui enlace son papa, alité. “On est toujours là, dans la lutte et dans la foi. Une nuit de plus ensemble”, a-t-elle commenté.

Un message malheureusement loin d’être rassurant.