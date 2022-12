Felice Mazzù n’a pas de rancœur à l’heure de retrouver les Mauves : “Si je vois les dirigeants d’Anderlecht, je leur dirai bonjour et Joyeux Noël”

À l’image de toute sa conférence de presse, le nouvel entraîneur carolo est apparu décontracté, souriant et blagueur. Pas question de faire de cet affrontement une vengeance personnelle. “C’est forcément particulier car la période entre laquelle on m’a fait quitter Anderlecht et le match est courte. Après, ça s’arrête là. Je n’ai pas d’ambitions personnelles particulières si ce n’est de gagner la partie. On a besoin de points.”

Sincère, le technicien reconnaît même que son ancienne équipe s’est montrée séduisante à Genk pour la première de Riemer. “J’en ai pensé beaucoup de bien comme tout le monde. C’est un Anderlecht qui a pris sa chance, qui a pressé haut. C’est une autre philosophie de jeu qu’à mon époque.”

Si son passage à Saint-Guidon a été un échec, le Hennuyer veut regarder vers l’avant sans garder aucune rancune. “Si je vois les dirigeants d’Anderlecht, je leur dirai bonjour et Joyeux Noël. Je suis à Charleroi aujourd’hui. Il faut arrêter de parler du passé. Ce qui compte dans la vie, c’est le présent et le futur.”

Possède-t-il tout de même un avantage avec sa connaissance de l’effectif adverse ? “Dans le football, tout le monde est informé tout le monde. Le nouvel entraîneur d’Anderlecht connaît tous les joueurs de Charleroi. Je les connais un peu mieux au niveau de la mentalité mais sinon ça ne change rien.”

Au niveau des certitudes, Mazzù a tranché pour le poste de numéro 1 de gardien. “Hervé (Koffi) sera numéro 1. Le choix a été compliqué car ce sont deux très bons gardiens mais j’ai pris cette décision-là.”

Pour le reste, le coach peut compter sur l’ensemble de son groupe hormis Knezevic, Van Cleemput et Bessilé, malade. Une bonne nouvelle pour entamer une deuxième ère qui s’annonce prometteuse sur papier.

Le groupe : Patron, Bager, Zorgane, Mbenza, Gholizadeh, Badji, Kayembe, Descotte, Koffi, Heymans, Andreou, Marcq, Ilaimaharitra, Nkuba, Wasinski, Boukamir, Tchatchoua, Morioka, Benbouali, Delavallée