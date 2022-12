Qui est Salt Bae, le trublion de la finale de la Coupe du monde ?

Salt Bae, photographié à la cérémonie des Trophées Fifa, à Milan, en 2019. L'homme est un habitué des polémiques, notamment pour les steaks recouverts d’or qu’il propose dans sa chaîne de restaurants de luxe. ©Pierre Perusseau / Bestimage

Salt Bae, né Nusret Gökçe le 9 août 1983, est tout sauf un inconnu. Il est, au contraire, un habitué des polémiques, notamment pour les steaks recouverts d’or qu’il propose dans sa chaîne de restaurants de luxe.

Ces signes extérieurs de richesse enveloppés dans des feuilles de métal précieux 24 carats comestibles sont facturés plus de 500 dollars mais ne sont pas du goût de tous, en particulier des critiques gastronomiques britanniques et américains qui les jugent “banals” et “insipides”. En 2018, des Vénézuéliens en colère avaient protesté à Miami lorsqu’il a accueilli dans son restaurant d’Istanbul le président vénézuélien Nicolas Maduro, dont le pays est plongé dans une grave crise économique.

Mais Salt Bae se réjouit de toutes les critiques – bonnes ou mauvaises – et attire les hommes politiques et les stars du football (Deschamps, Maradona, Beckham, Messi, Mbappé, Ribéry) dans ses 22 rétablissements installés dans le monde entier, de Beverly Hills à Londres en passant par le Qatar.

“Toute publicité est une bonne publicité”, avait commenté un jour le chef, dont la fortune est estimée par la presse à 70 millions de dollars.

Devenu une vedette sur internet grâce à des vidéos où on le voit assaisonner la viande de façon théâtrale, en ne se privant pas d’allusions sexuelles lorsqu’il jette du gros sel sur les steaks.

Et son image et ses gestes emblématiques, soigneusement cultivés sur les réseaux sociaux, ont joué un rôle primordial dans son ascension jusqu’au statut de célébrité mondiale.