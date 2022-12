Charleroi - Anderlecht: les Mauves perdent Debast sur blessure (DIRECT, 0-0)

Malade, Van Crombrugge laisse sa place à Verbruggen dans les buts, tandis que Coosemans prendra place sur le banc. Dans la défense, toujours à quatre, Vertonghen et Debast sont partis pour former longtemps la paire. À droite, Murillo s’est ressaisi après une période compliquée. Il veut séduire son nouvel entraîneur. Le souci se pose à gauche. Delcroix a dépanné sans convaincre mercredi. Le jeune N’Diaye est le seul vrai back de formation. Il part avec une longueur d’avance, notamment grâce à sa vitesse pour contrer les rapides ailiers carolos. Au milieu, Trebel est sorti tôt à Genk (65e) mais il reste une valeur sûre, par sa sécurité balle au pied. Pour l’instant en tout cas, car Riemer a deux chouchous : Ashimeru et Arnstad, les deux concurrents du Français. Le jeune Norvégien a joué les 120 minutes dans le Limbourg et a été reconduit contre les Zèbres.

Devant, Silva (qui d’autre ?) sera soutenu par un trio inédit : Amuzu à gauche, Verschaeren dans l’axe et... Stroeykens à droite. Refaelov est absent car malade.

Marcq en défense centrale ?

En face, Felice Mazzù devrait aligner Damien Marcq en défense centrale de son premier onze de base en match officiel pour son retour à Charleroi. L'ex-Unioniste devrait être associé à Boukamir et Bager, devant Koffi.

Zorgane et Morioka sont alignés dans l'entrejeu, ce qui pourrait renvoie Ilaimaharitra sur le banc. Nkuba et Kayembe ont une longueur d'avance sur les flancs tandis que Mbenza et Heymans sont choisis pour alimenter Benbouali.