”Il veut se venger” : Benzema, toujours aussi revanchard après la polémique avec les Bleus

Je pose ça là mais avant ça j’ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que @Benzema aurait pu être apte à partir des 1/8 éme pour au moins être sur le banc ! Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ? pic.twitter.com/wtOHhDeDVW — Karim Djaziri (@KDjaziri) December 26, 2022

Pour le staff, le dernier Ballon d’Or n’était pas prêt à jouer au Qatar. Dans cette joute médiatique interposée, les deux clans campent sur leur position. Ce qui a débouché sur une décision drastique : KB9 a arrêté sa carrière internationale avec les Bleus.

Pour la presse madrilène, il s’agit d’une bonne nouvelle pour le Real. Selon AS, Benzema a “du sang dans les yeux” pour cette seconde partie de saison. “Comme nous avons pu l’apprendre, des rumeurs circulent à Valdebebas selon lesquelles il cherche à se venger. Il veut répondre à ses détracteurs en gagnant des titres et est ultra-motivé à Madrid.”

Cette phrase interpelle : Benzema veut se venger, mais auprès de qui ? Après ce Mondial manqué, il souhaite surtout prouver qu’il est toujours le meilleur joueur de la planète. “Canaliser les émotions est parfois difficile, mais si vous y parvenez… c’est automatiquement de la dynamite”, poursuit le média.

Grâce à 44 buts en 46 matchs la saison dernière, il a obtenu la distinction individuelle suprême. Pourra-t-il faire la passe de deux ? Rien n’est impossible pour AS même si Leo Messi et sa Coupe du monde dans la poche fait directement de lui le principal favori.

Avant de penser à un retour en fanfare, l’attaquant va devoir se retaper physiquement. Depuis le début de la saison, il n’a joué que 954 minutes et est seulement le treizième joueur le plus utilisé de l’effectif. Son talent n’est, évidemment, pas remis en question. L’an dernier, il a beaucoup tiré sur la corde et a connu une certaine forme de fatigue musculaire. “Ce n’est plus le même depuis quelques semaines”, jure le média. “Le mépris de Deschamps l’a reboosté et il transpire à l’entraînement comme personne. Ceux qui le côtoient au quotidien assurent qu’il n’est pas motivé mais ultra-motivé. Tout ce qui lui est arrivé ces derniers mois est utilisé comme carburant pour remplir son énorme réservoir de trophées. Il a un désir abyssal de se venger.”

Cela promet pour le Real Valladolid que la Casa Blanca affronte dans deux jours pour la reprise de la Liga.