Mbappé chasse les fantômes du Mondial avec le PSG: "Le champion c'est toi"

A peine dix jours plus tôt, son dernier geste en compétition était un tir au but, réussi contre Emiliano Martinez, sans empêcher la défaite de la France en finale de la Coupe du monde contre l'Argentine (3-3, 4 t.a.b. à 2), où "Kyky" a pourtant signé un triplé, une volée et deux penalties.