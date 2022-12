Le Club Bruges a annoncé sa décision dans un communiqué ce mercredi matin. Pour l’heure, le club de la Venise du Nord n’a pas communiqué son remplaçant. Selon le Nieuwsblad, les joueurs ont reçu une semaine de congé avant la reprise le 8 janvier face à Genk.

"Carl est un clubman pur-sang. Sa contribution et son engagement au sein du Club NXT et en tant qu'assistant ont été très appréciés. Son rôle dans la campagne réussie de la Ligue des champions cette saison ne doit pas non plus être sous-estimé", a expliqué le CEO du club Vincent Mannaert avant de faire son mea culpa, "nos choix de l'été dernier n'ont pas apporté le niveau de jeu et les résultats souhaités dans le championnat et la Coupe de Belgique. Nous travaillons maintenant à la meilleure succession possible pour le Club."

Ancien joueur du Club Bruges, Hoefkens y avait débuté sa carrière d'entraîneur en tant qu'assistant chez les U18 et les U21. Il était ensuite devenu assistant-coach du noyau A. Désigné comme coach principal en remplacement d'Alfred Schreuder en mai dernier, Carl Hoefkens a réalisé un parcours historique en Ligue des Champions avec une qualification pour les huitièmes de finale. Mais ces derniers mois, les résultats en dents de scie et le niveau de jeu affiché, surtout en championnat, étaient en deçà des attentes de la direction brugeoise.

Après l'élimination en Coupe, une réunion de crise avait eu lieu mais Hoefkens avait été confirmé à son poste. Il disposait d'une dernière chance face à OHL mais le partage a scellé son sort.