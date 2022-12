Impressionnants en club ou révélations de la Coupe du monde : ces dix joueurs dont la cote a explosé en 2022

2022 n’aura pas été l’exception en offrant à Leo Messi le trophée qu’il attendait tant, au terme d’une finale qui restera dans les annales. Mais cette Coupe du monde au Qatar a également été la vitrine parfaite pour de nombreux jeunes, qui se sont démarqués et qui sont donc récompensés en voyant leur valeur marchande exploser en cette fin d’année.

Mais résumer l’année 2022 à la Coupe du monde serait injuste pour ces jeunes qui ont montré de très belles choses durant les onze mois précédant le rendez-vous qatarien. Ainsi, le célèbre site Transfermarkt a dressé un top 10 des joueurs dont la valeur a considérablement augmenté cette année.

Dans ce classement, on retrouve donc logiquement plusieurs stars de la défunte Coupe du monde. Parmi elles, figure le meilleur jeune du Mondial. Champion du monde avec l’Albiceleste, Enzo Fernandez est entré par un trou de souris dans la sélection de Lionel Scaloni mais a profité des méformes de Leandro Paredes et Papu Gomez ou encore de la blessure de Giovanni Lo Celso pour se faire une place dans le onze argentin. Un onze qu’il ne quitte plus et qui le mène jusqu’au Graal. Un sacré exploit pour l’ancien de River Plate, que Benfica a acheté pour 12 millions d’euros en fin de saison passée. Désormais, le milieu de 21 ans attire les plus grosses écuries européennes et Chelsea serait même à faire sauter sa clause libératoire prévue à 120 millions d’euros. Pour rappel, l’Argentin ne valait que… 5 millions d’euros en janvier dernier.

Une autre révélation du Mondial pourrait tirer son épingle du jeu puisque le défenseur croate Josko Gvardiol a dégoûté la plupart des attaquants (Romelu Lukaku doit encore en faire des cauchemars). Alors que sa valeur était de 25 millions d’euros en janvier dernier, il ne devrait pas quitter Leipzig pour moins de 75 millions d’euros. Il s’agirait alors d’une augmentation de 200 % pour l’homme masqué de 20 ans seulement. Des géants comme le Real Madrid, Chelsea et Manchester City suivraient l’affaire de près.

Dans ce classement, on retrouve aussi Antony, acheté par Manchester United pour 95 millions d’euros. Gavi (Barcelone), Rafael Leao (AC Milan) et Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) figurent également dans le top 10.

1. Aurélien Tchouameni (Real Madrid) - valeur actuelle : 90M €, différence de 50M

2. Gavi (Barcelone) - valeur actuelle : 90M €, différence de 50M

3. Rafael Leão (Milan) - valeur actuelle : 85M €, différence de 50M

4. Josko Gvardiol (Leipzig) - valeur actuelle : 75M €, différence de 50M

5. Antony (Manchester United) - valeur actuelle : 75M €, différence de 50M

6. Enzo Fernández (Benfica) - valeur actuelle : 55M €, différence de 50M

7. Jamal Musiala (Bayern) - valeur actuelle : 100M €, différence de 45M

8. Khvicha Kvaratskhelia (Naples) - valeur actuelle : 60M €, différence de 44M

9. Rodrygo (Real Madrid) - valeur actuelle : 80M €, différence de 40M

10. Darwin Núñez (Liverpool) - valeur actuelle : 70M €, différence de 38M