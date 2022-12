La presse espagnole s’était emballée sur l’état de forme d’Eden Hazard, ces derniers jours. Et Carlo Ancelotti avait confirmé qu’il était très content de ce que montrait son numéro 7 aux entraînements : “Il est en meilleure forme que quand il est parti à la Coupe du monde”.

L’Italien avait même laissé planer le doute sur une éventuelle titularisation ce vendredi, assurant qu’Eden Hazard aurait un “rôle à jouer dans un futur proche”.

Mais on commence à connaître ce refrain par coeur et Eden Hazard lui-même ne doit être guère surpris de se retrouver sur le banc, ce vendredi soir, malgré les louanges de son coach, qui lui a préféré Asensio, Valverde et Vinicius Junior en soutien de Benzema.

Reste à savoir si Eden aura l’occasion de monter au jeu…