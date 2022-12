Quand Pelé joua le taxi pour le Belge François Van der Elst

Quand un championnat veut se faire une place au firmament du football, il a besoin de stars pour illuminer sa compétition. Ce fut le cas récemment de la Chine, du Japon ou du Qatar, mais la recette avait déjà été utilisée aux États-Unis, dans les années 70. La NASL (ancêtre de la MLS) parvint à séduire de nombreuses vedettes des vertes pelouses, souvent en fin de parcours. Avec Pelé en tête de gondole. Le Cosmos de New York, avec son maillot blanc (comme le FC Santos) et son logo vert et or (comme le Brésil), lui était prédestiné. En 1974, le Roi...

