Ce que cache le transfert de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite

Les chiffres du contrat pharaonique de Cristiano Ronaldo avec le club saoudien d’Al-Nassr donnent le tournis. La star portugaise touchera la bagatelle de 200 millions d’euros par an, soit près de 400 euros par minute, même pendant ses heures de sommeil ! On ne peut objectivement en vouloir au quintuple Ballon d’or d’avoir succombé aux sirènes du désert. À 37 ans, il s’est offert une vraie retraite de cheikh. C’est de bonne guerre. On peut, en revanche, se poser des questions sur les dangers financiers qui menacent le sport mondial avec cette montée en puissance de pays pilotés par les pétrodollars. On a déjà tout dit et tout écrit sur le Qatar. Dans son genre – et avec l’aide des fonds souverains –, l’Arabie saoudite présente aussi des arguments...

