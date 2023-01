Surpris en train de fumer sur le banc de touche, le joueur doit quitter son club de l’Antwerp. Pas exempt de tout reproche sur la route non plus, l’ancien joueur de l’Inter a perdu son permis pour avoir roulé trop vite et repris le volant sans son permis. Bref, c’est une grosse impasse pour Radja Nainggolan. Mais il ose encore les blagues.

Sur son profil Instagram, l’Antwerp a lancé un appel pour trouver des chauffeurs volontaires. Ces personnes seraient chargées de conduire les jeunes du club au centre de formation.

Il y a justement un qui cherche du boulot. Radja, mort de rire, a proposé ses services.