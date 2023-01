Déjà buteur lors des deux derniers matches, l'attaquant international a attendu cette fois d'obtenir un penalty dans les arrêts de jeu pour récidiver (90+6), mais il s'était auparavant démené comme un beau diable toute la rencontre, provoquant même les deux premières réalisations de son équipe.

Sur la première, son centre fuyant est taclé dans le but par Antony (3e) au second poteau, tandis que la deuxième découle d'un débordement à gauche suivi d'un centre en retrait que Coady envoie involontairement dans son propre but en voulant couper la trajectoire (52e).

Entre les deux, les Red Devils, dominateurs, ont peu été mis en danger, mais ils ont trouvé le moyen d'encaisser un but gag, le même Coady reprenant de près un ballon passé entre les jambes de De Gea, scotché à son poteau (13e).

De nouveau mené, Everton s'est alors montré plus entreprenant mais les coéquipiers de Fernandes ont su contenir la menace.

Avec cette septième victoire d'affilée, les Mancuniens emmagasinent un peu plus de confiance avant d'affronter City dans le derby, en championnat samedi, puis Arsenal, la semaine suivante.

Les Toffees de Frank Lampard, 18e et premiers relégables en Premier League, enregistrent eux un 8e match sans victoire. Désormais éliminés de toutes les coupes nationales, ils vont pouvoir se concentrer sur leur maintien.