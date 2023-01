L’ancien arrière droit Michel Lomme, qui a fait plusieurs allers-retours entre le Parc Astrid et le Parc Duden, n’avait pas sa langue en poche quand il a reçu la DH.

Michel Lomme, vainqueur de la Coupe d’Europe avec Anderlecht et ex-Unioniste : “J’ai dit à Coucke qu’il doit mettre un plastron”

"On a failli faire chambre à part, la nuit après Belgique – Maroc. Mon mari a refait tout le match dans le lit. Je ne l’ai jamais connu si nerveux. Encore un peu et il me prenait pour un ballon de football.” Pina, l’épouse italienne de Michel Lomme (67 ans), vainqueur de la Coupe d’Europe...