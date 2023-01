Depuis près de deux semaines, il était hospitalisé à Londres où il avait été coach de Chelsea entre 1998 en 2002. Son état s'était fortement détérioré à cause d'une rechute.

En Italie, il est considéré comme une légende et plus particulièrement pour les supporters de la Sampdoria de Gênes. Avec le club transalpin, il aura gagné un titre de champion d’Italie (1991), trois Coupes d’Italie (1984, 1988, 1989), une Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe (1990) et une finale de Coupe des clubs champions.

Lors de son arrivée à l'hôpital londonien, ils ont d'ailleurs déployé une banderole notée "Forza Luca". Ensuite, il est parti à la Juventus avant de finir sa carrière de joueur à Chelsea. En tout, il aura marqué 259 buts avec ses différentes formations.

Entre 2019 et jusqu'au 14 décembre dernier, il travaillait pour la Squadra Azzurra en tant que coordinateur technique. Il avait dû se retirer à cause de son cancer.