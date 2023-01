Moussa N’Diaye devait-il être exclu face à l’Union Saint-Gilloise ? (VIDEO)

C’est le tournant de ce derby bruxellois ! Après six minutes de jeu, Lazare Amani filait vers le but mais était stoppé fautivement par Moussa N’Diaye. Si dans un premier temps, M. Van Driessche sifflait un hors-jeu du milieu de terrain unioniste, la VAR le déjugeait sur ce point et l’exhortait à aller voir la vidéo en bord de terrain pour regarder la faute du défenseur anderlechtois.