Laissé sur le banc au coup d'envoi, Romelu Lukaku est monté au jeu en cours de rencontre alors que les siens menaient 1-2. Mais sa prestation n'a pas convaincu en Italie, d'autant que c'est quand il était sur le terrain que Monza a arraché le nul. Une vidéo en particulier illustre le manque de confiance du Diable et a largement été relayée sur les réseaux sociaux. Une phase sur laquelle le Belge perd un ballon anodin.

La presse italienne, elle, n'a pas mâché ses mots à l'encontre de notre attaquant international. La Gazzetta dello Sport lui attribue ainsi la note de 4 sur 10 pour sa prestation. Et le média italien commente: "L’Inter a un problème qui ne peut plus être négligé : Lukaku. Il rate tout ce qu’il peut. Il a laissé échapper au moins deux grosses occasions et n’a créé aucun espace. Ce fut un spectacle malheureux de ballons perdus."

"Quand reverrons-nous l'ancien Lukaku ? Au fil du temps", a pour sa part réagi le coach intériste Inzaghi, qui préfère encore défendre son joueur et estime qu'il ne s'agit que d'une question de "condition physique".