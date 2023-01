L’Union Saint-Gilloise bat le Sporting pour la sixième fois d’affilée et reste au sommet de la capitale.

Six victoires d’affilée sur Anderlecht : c’est l’Union qui sourit

Et de six. L’Union poursuit son incroyable série de succès dans le derby bruxellois en infligeant à Anderlecht un sixième revers consécutif. On a longtemps cru que l’équipe de Saint-Gilles serait celle qui...