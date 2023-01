Je n’ai pas envie de m’approprier la chose, j’ai toujours dit et répété que l’équipe de France n’appartenait à personne, et on doit tous faire en sorte que cela soit le cas, moi le premier. Je pense que derrière, l’équipe est prête à continuer, il y a également un gardien qui est prêt.”

C’est Mike Maignan qui prendra la succession du portier de Tottenham. Performant lors de la dernière Coupe du monde, le Niçois a préféré partir sur une bonne note. Je préfère sortir en étant au plus haut que d’attendre une baisse de régime, ou la compétition de trop. Il y a aussi un choix familial, je ressens le besoin de passer plus de temps avec mon épouse et mes enfants.”