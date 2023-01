”Un incroyable doigt d’honneur”, “Le naufrage de trop”, "Inacceptable": Noël Le Graët incendié par la presse française après sa sortie sur Zidane

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Du côté des médias français, c’est le dérapage de trop pour le président de la FFF. Ceux-ci déplorent unanimement son attitude déplacée.

L’Équipe a ainsi choisi d’illustrer sa Une du jour avec une photo de Noël Le Graët accompagnée du qualificatif “inacceptable” : “Au moins, avant, il faisait semblant. Il se souvenait qu’il était président de la Fédération française de football, de sa responsabilité et de sa mission fédératrice”, écrivent nos confrères. “Il y avait tellement de bonnes raisons de prolonger Deschamps qu’il n’était pas nécessaire de faire croire, par ces déclarations, qu’il pouvait en exister de mauvaise”, continuent-ils, avant de porter le coup de grâce : “Il n’est guère acceptable, pour le sport français le plus puissant et le plus populaire, d’avoir pour porte-parole principal, un dirigeant qui suscite alternativement la gêne et l’indignation. Noël Le Graët ne devrait plus être président”, estiment-ils.

Un avis partagé chez So Foot qui parle du “naufrage de trop” : “En ne montrant aucun respect envers Zinédine Zidane, idole nationale, dans une énième interview lunaire, il a provoqué un nouveau tremblement de terre dans le monde du football français”, juge le média pour qui le président de la FFF s’est exprimé “comme on cause au bistrot”. Selon le quotidien, “Le Graët a rassemblé la quasi-totalité des acteurs du football français contre lui et autour d’une envie commune : mettre fin à une mascarade qui dure déjà depuis trop longtemps”.

Sans détour, Le Figaro parle, lui, de “l’incroyable doigt d’honneur fait à Zidane et au football français”. “Quelle mouche a bien pu le piquer ?”, s’interroge-t-on. “Depuis quelques années, il est coutumier de la sortie de route à chaque micro qui se tend”, affirme le journal.

Enfin, Eurosport juge cette sortie “indigne de sa fonction et indigne du football qu’il est censé représenter” : “Noël Le Graët n’a laissé à personne d’autre que lui le soin d’abîmer encore un peu plus une fin de mandat qui ressemble à une descente aux enfers interminable”, conclut le média.