Le nom de Pirlo (43 ans) circule déjà depuis trois semaines dans les coulisses de la Fédération, mais son palmarès comme entraîneur ne fait pas rêver. Il a échoué comme entraîneur de la Juventus. Certes, il a gagné la Coppa Italia, mais il a terminé 4e en Serie A alors que la Juve avait remporté neuf titres consécutifs. Actuellement, il est 10e avec Karagümrük en Turquie.

Renard (54 ans) est connu suite à son succès (2-1) face à l’Argentine avec l’Arabie saoudite à la Coupe du monde. Surtout son discours dans le vestiaire à la mi-temps avait fait forte impression. Après le Mondial, il a dit qu’il était prêt à coacher une grande nation du football, même s’il n’a pas le nom de Zidane.

Thierry Henry chez les Diables rouges? "Je n'ai pas proposé mes services à la fédération belge"

Mais le candidat avec le profil qui correspond le plus à ce que la Fédération cherche est Claude Puel (61 ans). Il n’est pas un inconnu en Belgique. En 2016, déjà, il était dans les cinq derniers candidats à la succession de Marc Wilmots. Finalement, l’Union belge avait invité trois autres candidats pour un entretien : Roberto Martinez, Rudi Garcia et Ralf Rangnick. Cette même année, Puel était aussi en pole pour succéder à Besnik Hasi à Anderlecht, mais il avait finalement refusé et René Weiler en avait profité.

Il a coaché avec un certain succès plusieurs grands clubs en France (Monaco, Lille, Lyon, Nice et Saint-Etienne) et il a tenté sa chance en Premier League (Southampton et Leicester). C’est sous ses ordres qu’Eden Hazard a fait ses débuts à Lille, en novembre 2007, et il a travaillé avec Youri Tielemans à Leicester. Depuis le mois de décembre 2021, quand il a été limogé en tant que coach de Saint-Étienne, il est sans employeur.

La task-force de la Fédération se réunit vendredi et va faire un premier tri parmi les candidats.