Nouvel entraîneur des Diables Rouges : Andrea Pirlo et Hervé Renard sont candidats !

Comme Henry, Pirlo peut s'appuyer sur un grand palmarès en tant que joueur. Mais à l'instar du Français, ses succès en tant qu'entraîneur son (pour l'instant) limités. L'Italien est actuellement le T1 de Karagümrük, 10e du championnat turc.

Autre nom de sélectionneur qui aurait envoyé sa candidature à la fédé belge, dixit le Nieuwsblad : le Français Hervé Renard. Le sélectionneur de l'Arabie Saoudite, dont on a beaucoup parlé durant la première partie de la Coupe du Monde (sa causerie à la mi-temps du succès surprise engrangé face à l'Argentine, qui allait quelques jours plus tard soulever la Coupe, n'y est pas étrangère), est pour rappel double vainqueur de la CAN (avec la Zambie en 2012, mais aussi la Côte d'Ivoire en 2015).

L'homme de 54 ans, qui aussi coaché les Lions de l'Atlas et le Losc n'a, en revanche, jamais été à la tête d'une sélection européenne.

La Task Force chargée de trouver le successeur de Roberto Martinez, désormais sélectionneur du Portugal de Cristiano Ronaldo, espère aboutir pour la fin de ce mois de janvier.