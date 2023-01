Varane, Mbappé, Griezmann ou autre surprise : qui pour reprendre le brassard de Lloris chez les Bleus ?

Mais Didier Deschamps doit déjà se tourner vers l’avant et préparer la succession du portier de 36 ans. S’il doit d’abord résoudre qui sera le nouveau numéro 1 des Bleus, DD va également devoir désigner un nouveau capitaine. Selon la presse française, quelques candidats se détachent : Raphaël Varane, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Paul Pogba.

"Un très grand serviteur": Didier Deschamps réagit à l'annonce de la retraite internationale d'Hugo Lloris

Raphaël Varane, le choix logique ?

Varane est-il prêt à reprendre le brassard laissé libre par Lloris ? ©AFP or licensors

Pourquoi le choix logique ? Tout simplement parce qu’il était le vice-capitaine de Hugo Lloris en sélection. Il a d’ailleurs porté le brassard à 18 reprises et possède une expérience non négligeable au sein d’un noyau plus que talentueux mais encore très jeune. Mais du côté de RMC, sa place de titulaire est loin d’être garantie tant Dayot Upamécano que Jules Koundé ont montré de belles choses en sélection récemment. De plus, il n’a pas été épargné par les blessures ces derniers temps.

Kylian Mbappé, l’actuel capitaine sans brassard

Mbappé est-il prêt à hériter du brassard français ? ©AFP

Véritable star de l’équipe de France, Kylian Mbappé est, sans aucun doute, le chouchou de l’Hexagone. Meilleur buteur de la défunte Coupe du monde et incotestable leader du groupe, il l’a encore montré lors de son discours dans les vestiaires au terme de 45 minutes ratées par les Bleus en finale de Coupe du monde contre l’Argentine. À seulement 24 ans, le natif de Bondy est-il prêt à prendre le leadership d’une génération qui s’annonce candidate lors des prochaines échéances ? Ce n’est en tout cas pas impossible. Rappelons que Leo Messi a hérité du brassard de Javier Mascherano en sélection à…. 24 ans. Quant à Cristiano Ronaldo, il est devenu capitaine du Portugal à seulement 22 ans. Et Hugo Lloris dans tout cela ? Il avait 23 ans quand il a assumé cette responsabilité…

Antoine Griezmann, une longévité récompensée ?

Antoine Griezmann peut-il devenir le nouveau capitaine des Bleus ? ©AFP or licensors

S’il y en a bien un qui a épaté les supporters français ou autres observateurs neutres durant ce dernier Mondial, c’est bien Antoine Griezmann. Celui qui a inventé un nouveau poste, à savoir être partout, tout le temps, déçoit rarement lorsqu’il porte les couleurs de l’équipe de France lors d’une grande compétition. Suffisant pour que DD récompense son champion du monde 2018 ?

Paul Pogba, la surprise ?

Pogba, futur capitaine des Bleus ? ©AFP or licensors

Nul doute qu’un Paul Pogba au top de son niveau fait partie des meilleurs milieux du monde. Mais le joueur de la Juventus a longtemps été sur la touche, la faute à des blessures et des prestations en dents de scie à Manchester United. Absent du dernier Mondial, il serait assez surprenant de le voir hériter du brassard. Sa dernière apparition chez les Bleus remonte d’ailleurs à mars 2022.

Alors qui pour reprendre le mythique brassard porté jadis par Zinédine Zidane, Michel Platini ou Didier Deschamps ? Faîtes vos jeux!