Les supporters d’Anderlecht demandent la démission de Wouter Vandenhaute: “La confiance est totalement rompue”

Ces dernières révélations ont été la goutte de trop pour les supporters anderlechtois. Les fans mauves ont publié un communiqué dans lequel ils réclament ni plus ni moins que la démission du président du club Wouter Vandenhaute.

”Le 28 mai 2020, Wouter Vandenhaute était nommé président du Royal Sporting Club d’Anderlecht. […] Nos espoirs placés en lui étaient importants. Nous reconnaissons l’effort fourni par Vandenhaute pour l’augmentation vitale de capital en décembre 2021. Mais nous ne voyons pas d’autre motif de satisfaction aujourd’hui. Force est de constater que presque 3 ans plus tard, la confiance est totalement rompue”, condamnent les supporters dans ce communiqué avant de faire la liste de “décisions incomprises au mieux, destructrices au pire.”

Du remplacement de Vincent Kompany par Felice Mazzù au bilan sportif actuel en passant par le manque de stabilité au sein de la cellule dirigeante, les supporters n’épargnent pas le bilan du président. Et ils posent une question : “Où est la vision stratégique à long terme ? Sans doute dans le projet “In Youth We Trust”, qui devait justement être la clé de voûte du plan 2020-2025.”

Dès lors, les supporters ne comprennent pas la décision de se séparer de Jean Kindermans. Pour eux, “c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Le point de non-retour !”.

”Aujourd’hui, c’est vous qui avez ajouté un clou sur le cercueil de notre club légendaire. Wouter, les datas font loi chez vous. Les chiffres ne mentent pas : votre bilan est insuffisant et rien ne nous laisse entrevoir des jours meilleurs alors que nous sommes plus proches de la relégation que des playoffs 2 !”, continue le communiqué avant de poser leur seule et unique revendication : “Les choses sont simples : si vous êtes supporter de notre club, démissionnez de votre poste de président !”

Avant de conclure par un message envers l’ensemble de la direction : “Aux autres membres de la direction, prenez cela comme le dernier avertissement. Personne n’est à l’abri et nous ne vous laisserons pas continuer à détruire notre club. Personne n’est plus grand que l’institution.”