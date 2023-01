L’Union s’attaque à Gand en quarts de la Coupe : “Nous avons une grande ambition dans cette compétition”

Karel Geraerts et son équipe vont affronter “une équipe de Coupe”.

Depuis 1935 et son dernier titre de champion de Belgique, le palmarès de l’Union au plus haut niveau est vide. Quatre-vingt-huit ans plus tard, la donne va-t-elle changer pour cette équipe ayant déjà remporté deux Coupes de Belgique ? Les hommes de Karel Geraerts n’y pensent pas, eux qui restent fidèles à leur logique du “match par match”. Il n’empêche, la Coupe peut être un réel objectif pour cette équipe qui marche actuellement sur l’eau....