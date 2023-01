Noël Le Graet mis en retrait de la présidence de la FFF

”Un incroyable doigt d’honneur”, “Le naufrage de trop”, "Inacceptable": Noël Le Graët incendié par la presse française après sa sortie sur Zidane

Sa directrice générale, Florence Hardouin, est elle aussi mise en retrait "à titre conservatoire".

Le Comité exécutif de la FFF avait été convoqué en urgence pour évoquer plusieurs sujets brûlants. Les membres de l'organe décisionnaire n'ont pas apprécié d'apprendre samedi le renouvellement de Didier Deschamps à la tête des Bleus jusqu'en 2026 en pleine Assemblée générale, comme les autres participants, un sujet qui n'avait pas été abordé lors de sa réunion, la veille.

La sortie irrespectueuse de Le Graët à l'égard de Zidane, dimanche sur RMC, a également embrasé le football français et suscité de nombreuses réactions indignées. Le Breton s'est excusé lundi, via un communiqué transmis à l'AFP, mais la polémique ne s'était pas éteinte.

Le témoignage de l'agente Sonia Souid, en l'accusant directement d'avances à répétition, n'a fait qu'accabler encore un peu plus le président octogénaire alors que sa gestion, ainsi que celle de sa directrice générale Florence Hardouin, et ses comportements sexistes supposés, notamment auprès d'anciennes salariées, font l'objet d'une mission d'audit et de contrôle diligentée par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

Président de Guingamp entre 1972 et 1991 puis de 2002 à 2011, Le Graët a été président de la Ligue nationale (LNF/LFP) entre 1991 et 2000 et vice-président de la FFF entre de 2005 à 2011 avant de prendre la tête de la fédération en juin 2011. Il a été réélu en 2012, en 2017 et en 2021.