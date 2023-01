Les mains dans les poches pour éviter une sanction du Var

Si controversé, le Var entre peu à peu dans les mœurs du football de haut niveau. Spectateurs et téléspectateurs ont pris l’habitude de se figer après chaque but, le temps que l’arbitrage vidéo rende son verdict. C’est ce qu’on appelle le sursis émotionnel. Le supporter exulte dans un premier temps, se calme ensuite dans l’attente du verdict puis se lâche à nouveau ou maudit à jamais le logiciel qui, pour un demi-centimètre, a invalidé son bonheur. Dans l’absolu, les jugements liés au hors-jeu ne prêtent plus à de grandes discussions. En revanche, les fautes de mains dans le rectangle suscitent encore bien des polémiques. Pour tout dire : on se perd toujours dans les interprétations. Y a-t-il un mouvement de la main vers...

