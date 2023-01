Les Citizens avaient pourtant ouvert le score via Grealish sur un assist génial de De Bruyne, mais c’était sans compter sur la détermination des joueurs d’Old Trafford et de… l’arbitre.

1⃣-1⃣ | Bruno Fernandes égalise après une action confuse ! 🤯 Selon vous, Marcus Rashford fait-il action de jeu ? 🤔#PremierLeague #PL #MUNMCI pic.twitter.com/G6nFdhuJoi — VOOsport (@VOOsport) January 14, 2023

En effet, l’égalisation signée Bruno Fernandes et qui relance le match fait beaucoup de bruit. S’agit-il d’une erreur d’arbitrage monumentale ? On peut le penser car Marcus Rashford, lancé en profondeur par Casemiro, est largement hors-jeu sur l’action et il poursuit son effort, entraînant avec lui les défenseurs de City. L’arbitre, puis le VAR, aurait donc dû réagir. Mais ce ne fut pas le cas et le but de Fernandes a finalement bien été validé.

La suite, on la connaît : c’est le but de la victoire signé… Marcus Rashford et cette fois-ci totalement valable.

Sur les réseaux sociaux, la polémique a pris de l’ampleur, de nombreux internautes criant au scandale après cette (non) décision arbitrale sur le 1-1. "Comment, en 2022, avec tous les outils dont disposent les arbitres, peut-on encore voir des décisions aussi lunaires ? C’est une honte pour le football”, “Arbitrage catastrophique, comment est-ce possible de se tromper à ce niveau-là avec la VAR”, “C’est un braquage footballistique”… peut-on notamment lire dans les commentaires sur Twitter.