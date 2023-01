Cristiano Ronaldo aurait réclamé le brassard de capitaine à Al-Nassr avant de signer son contrat

Cristiano Ronaldo présenté à Al-Nassr : “Ce contrat est unique parce que je suis un joueur unique”

Mais la question suivante se pose : dans quel état de forme se trouvera Ronaldo pour cette première rencontre ? CR7 n’a plus joué de match officiel depuis l’élimination du Portugal de la Coupe du monde face au Maroc il y a plus d’un mois. Pour le Mundo Deportivo, le quintuple Ballon d’Or et son club ont tout fait pour qu’il soit dans la meilleure condition possible pour cette rencontre.

D’autant que le Portugais a ajouté une clause spéciale dans son contrat en lien avec ce match contre le PSG. Selon le journal espagnol, Ronaldo aurait exigé le brassard de capitaine pour la rencontre face à Lionel Messi avant de signer avec le club d’Al-Nassr. En portant le brassard, CR7 veut sans doute montrer qu’il est motivé à 100 % par ce nouveau (et probablement dernier) chapitre de sa carrière de footballeur.