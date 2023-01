Johan Walem candidat pour le poste de directeur technique de la Fédération

Selon nos informations, le Brabançon a en tout cas fait officiellement acte de candidature, lui qui avait déjà brigué le poste avant Roberto Martinez. Et il coche plusieurs cases, avec son profil de formateur reconnu, lui qui a connu deux mandats avec les Diablotins de 2012 à 2015 puis de 2016 à 2020 avec en point d’orgue une première qualification depuis 12 ans pour l’Euro Espoirs en 2019 avec la génération Lukebakio, Bornauw, Mangala. S’il a ensuite quitté la fédération pour occuper durant un an le poste de sélectionneur de Chypre, sa mission a été compliquée par le Covid. Et son retour en Belgique lui a permis d’élargir le spectre de ses compétences quand il a pris en main les féminines d’Anderlecht les guidant vers un doublé avant de démissionner, faute de moyens.