Dante Vanzeir aux New York Red Bulls contre un peu plus de 5 millions € : c'est quasiment fait

L’Union Saint-Gilloise devrait bien perdre son meilleur buteur en ce mois de janvier. Comme déjà évoqué, Dante Vanzeir était courtisé par New York Red Bulls depuis un moment et l’attaquant des Bruxellois était intéressé par un transfert en MLS, où la saison 2023 démarrera le 25 février. Le Louvaniste avait envie de découvrir l’étranger et l’Union ne comptait pas s’opposer à ce souhait, même en plein milieu de la saison… à condition que le club acheteur mette un beau montant. D’après nos informations, après avoir proposé plusieurs offres jugées insuffisantes, New York aurait accepté de payer un peu plus de 5 millions d’euros (bonus compris) pour acquérir l’attaquant de 24 ans, Diable Rouge à une reprise. Il reste quelques détails à régler et rien n’est certain avec les Américains tant que le contrat n’est pas signé, mais toutes les parties seraient sur la même longueur d’onde, au point que cela devrait se régler très rapidement. Dante Vanzeir verra son salaire être rehaussé à un montant sur lequel l'Union n'aurait pas pu s'aligner.