Une Vieille Dame qui ne donne pas toujours l’exemple

Voilà la Juventus à nouveau dans de sales draps ! Amputée de 15 points dans son championnat national en raison de soupçons de fraudes comptables lors de transferts de joueurs, la “Vecchia Signora” boîte bas et traverse une période très compliquée à la fois sur le plan sportif, financier et pénal. D’autant que, dans la foulée, elle pourrait être également sanctionnée par l’UEFA, qui ne manquera pas d’éplucher ses comptes à la loupe. Depuis que son ancien président Andrea Agnelli a ourdi le fameux complot pour tenter de créer la Super Ligue, la Juve n’est clairement plus dans les bons papiers de l’instance européenne. Ce n’est pas la première fois que le Calcio est secoué par une grave crise d’ordre moral. Dans les années...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous