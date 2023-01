“C’est unique de voir deux gardiens gagner”, a souri Nicky Evrard lors de la cérémonie, précisant : “J’avais le pressentiment que je serais classée haut, mais pas au point de gagner.”





Nicky Evrard, 27 ans et 1,76 m, a brillé avec l’équipe nationale – les Red Flames – lors de l’Euro 2022, jouant un rôle crucial dans la qualification de la Belgique pour les quarts de finale contre la Suède. “Je pense que l’Euro a joué en ma faveur. Cela a été une très belle année pour le football féminin car nous avons réussi à nous qualifier pour les quarts de finale. Cela a pesé dans la balance”, a-t-elle estimé en marge de la cérémonie du Soulier d’or.

Nicky Evrard a déjà une longue carrière derrière elle, commencée réellement à Gand en 2013. Mais c’est aux Pays-Bas que cette carrière a pris une autre dimension, au FC Twente plus précisément (2015-2017). “Là-bas, j’ai beaucoup appris. J’ai dû y aller davantage, pour m’imposer, disait Nicky Evrard au début de la saison dans un entretien avec La DH. Les joueuses aux Pays-Bas sont grandes, avec un fort caractère. Au début, j’avais un peu peur, mais j’ai voulu être comme elles, alors je me suis dit : ‘Je suis Nicky Evrard et je vais vous montrer ce que je sais faire.’”

Après un court séjour en Espagne, elle reviendra pourtant en Belgique, effectuant d’abord un retour à Gand avant d’être transférée, mi-2022, à l’OHL (Oud-Heverlee Louvain). Un temps citée à Chelsea et à Wolfsburg, Nicky Evrard veut maintenant remporter le titre avec les Louvanistes en Lotto Super League. Et ensuite ? “Je rêve d’un grand transfert à l’étranger et j’espère que cela va arriver cet été. Je suis fan du football anglais et ce serait magnifique d’y jouer.”