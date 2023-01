Officiel : Anderlecht et Peter Verbeke, c'est terminé

Comme attendu et expliqué ces derniers jours dans nos pages, Peter Verbeke et Anderlecht ont rompu leur contrat. Un accord financier a donc été trouvé par les différentes parties. "Le Royal Sporting Club Anderlecht souhaite exprimer ses remerciements à Peter pour son travail au cours des dernières années et lui souhaite le meilleur pour l'avenir", a expliqué le RSCA dans un communiqué.