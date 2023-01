”Un grand monsieur”, “Wonderwall”, “Une évidence” : le titre de Simon Mignolet au Soulier d’or n’étonne personne dans les médias

HLN ©HLN

Dans son Edito, Marc Degryse couvre le portier d’éloges. “Ce Soulier d’or est plus qu’une simple récompense d’une année fantastique. C’est l’aboutissement d’une carrière exceptionnelle, qu’il a soigneusement construite”, assure-t-il, toujours pour HLN.

”Wonderwall”

”De l’or pour Wonderwall”, titre de son côté le Nieuwsblad qui n’hésite pas à paraphraser Oasis dans son papier du jour. “Peut-être qu’un groupe de musique belge devrait envisager un remake de la chanson d’Oasis pour Mignolet ? Pas besoin, gardons juste le titre de la chanson. Wonderwall : on ne peut pas faire plus juste.”

On est plus sobre du côté du Standaard. “Le gardien Mignolet et la gardienne Evrard remportent le Soulier d’or”, titre le journal dans ses pages. Deux couronnements historiques : “A l’Expo d’Anvers, Mignolet a été le premier gardien depuis Michel Preud’homme en 1989 à recevoir ce prix. Tandis que chez les femmes, une gardienne n’avait jamais été nommée pour ce prix”, précise le média flamand.

Dans Het Belang van Limburg, on estime que c’est “l’éthique du travail qui a été récompensée”. Et on ne manque pas de souligner ses origines. “Simon Mignolet est le cinquième (vrai) Limbourgeois qui, depuis la première attribution en 1954, à soulever le Soulier d’or. Lon Polleunis (1968), Eric Gerets (1982), Lei Clijsters (1988) et Hans Vanaken (2018 et 2019) l’ont précédé.”

Une doublure exceptionnelle pour les Diables

Dans le même journal, Ludo Vandewalle estime qu’il s’agit d’un gardien de but “sans parfum mais avec toujours un seul objectif : tout garder propre”. Il souligne également son mérite en équipe nationale. “Il mérite doublement ce trophée. Parce qu’il a devant lui le meilleur gardien du monde chez les Diables. Malheureusement, il ne sera guère associé à l’apogée de la Belgique dans les livres d’histoire superficiels. Ce Soulier d’or nous rappellera que le Limbourgeois de 34 ans était aussi un gardien d’un très haut niveau. Thibaut Courtois est le meilleur au monde, Simon Mignolet pouvait également se compter parmi les dix meilleurs gardiens du monde l’année dernière.”

Le commentaire de Gazet van Antwerpen titre que Mignolet est “Un grand monsieur”. Pour Diederick Geypen, il s’agissait d’une évidence. “Comment pourrait-il en être autrement ? Après l’édition passionnante de l’année dernière, l’élection du trophée de football individuel le plus important du pays a connu cette fois-ci l’un des résultats les plus évidents de l’histoire. Une seule personne présente dans la salle pouvait-elle penser que le gardien du Club de Bruges ne gagnerait pas après de tel play-offs ?”

Effectivement, le gardien avait été exceptionnel à cette période de l’année. Notamment lors de la double confrontation contre l’USG où il a été infranchissable ou presque. Rien que pour cela, il méritait de soulever le Soulier d’or. En revanche, il ne réussira pas le doublé l’an prochain. À moins d’un miracle comme il a le secret. Une chose est certaine, le trophée sera plus disputé l’an prochain.