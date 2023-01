En plus du football, le sextuple Ballon d'or a une autre passion: les montres. Lors de son arrivée dans son nouveau club, il a exhibé un nouveau joujou. Il s'agit d'un modèle unique créé par la marque Jacob&Co Caviar Flying Tourbillon sertie de tsavorites. Prix de cet objet: 715 000 euros selon Het Laatste Nieuws.

De couleur similaire aux émeraudes, les tsavorites sont des pierres précieuses. Paradoxalement, elles sont moins chères et beaucoup plus rares. Elles doivent leur nom au parc national de Tsavo East au Kenya. Là où existe l'un des rares gisements de tsavorite dans le monde. Seuls 4 autres endroits en contiennent: en Tanzanie, à Madagascar, au Pakistan et en Antarctique.

388 de ces pierres précieuses ornent le bijou de la star portugaise. Couvrant l'entièreté de la montre ou presque, elles sont serties sur un cadre en or blanc 18 carats. Et comme Rome, cette montre ne s'est pas faite en un jour. Selon la marque, il a fallu trois ans pour que toutes les pierres soient assorties aux pièces environnantes. Un travail colossal.

Ce n'est pas la première collaboration entre la marque de montre et CR7. Le joueur de 37 ans est un ambassadeur de Jacob&Co depuis 2013. Des modèles sont également en vente pour le public. Mais il faut aussi y mettre le prix. Les montres “Flight of CR7" et “Heart of CR7" sont disponibles pour une somme comprise entre 32 000 euros et 166 000 euros.