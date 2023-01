Officiel: Julien Duranville quitte Anderlecht et signe à Dortmund

"Nous sommes très heureux que Julien et sa famille nous accordent leur confiance", s'est félicité Sebastien Kehl, le directeur sportif du BVB, dans un communiqué. "C'est un ailier rapide, techniquement fort et créatif. Nous voyons en lui un grand potentiel. (...) L'objectif est maintenant de l'intégrer à notre équipe professionnelle le plus rapidement possible et de l'amener progressivement au niveau de la Bundesliga."

Anderlecht va, de son côté, faire rentrer de l'argent frais dans les caisses. Objectif: renforcer une équipe qui en a bien besoin.

✍️ BVB verpflichtet Julien Duranville



Borussia Dortmund hat den belgischen U19-Nationalspieler Julien #Duranville verpflichtet. Der 16-Jährige hat sich langfristig an den #BVB gebunden.



ℹ️ Zur Meldung:https://t.co/BG2iv9HUCs — Borussia Dortmund (@BVB) January 27, 2023