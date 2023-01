La Gazzetta dello Sport, rapporte qu'un peu moins de la moitié des joueurs en fin de contrat auront la chance d'être prolongés. On note Matteo Darmian à qui on a proposé un nouvel arrangement pour deux années, ou encore Edin Dzeko.

Pas de chance par contre pour Samir Handanovic, Danilo D’Ambrosio et Roberto Gagliardini qui devront faire leurs adieux aux Nerazzurris. Le défenseur slovaque Milan Škriniar pourrait même avoir une place au Paris Saint-Germain si un accord est trouvé. Le club de Nasser al-Khelaïfi propose la somme de 10 millions d'euros, les Italiens en veulent le double! Rien de prévu encore pour Dalbert Henrique qui souffre d'une blessure et du gardien Alex Cordaz déjà âgé de 40 ans.

Mais ce n'est pas tout du côté la Beneamata! Joaquin Correa devrait être écarté, car il ne correspond plus aux attentes du club milanais. Denzel Dumfries devrait lui rapporter une belle somme d'argent à l'Inter en cas de vente.

Un prêt qui coûte pour des performances minimes

Pour rappel, Romelu Lukaku est prêté à l'Inter Milan par Chelsea. Le Diable rouge est un sujet sensible au sein du club italien. En effet, sa location serait trop onéreuse pour l'Inter. Il perçoit un salaire de 12 millions d'euros par mois en plus des 8 millions de compensation du club londonien. L'Inter et Chelsea ont un accord verbal pour prolonger encore Lukaku durant une saison supplémentaire, le tout en essayant de faire baisser les prix et d'introduire éventuellement une option d'achat. Les Nerazzurris n'hésiteraient pas un instant à sortir le chèque si le Diable rouge retrouve sa forme olympique de ses débuts en Italie.

Mais Lukaku n'est plus ce qu'il était. La faute à qui? De multiples blessures sont en cause, notamment à la cheville ou encore au genou. L'attaquant n'a disputé que 369 minutes durant cette saison avec l'Inter avec seulement deux buts. "Big Rom" n'est pas rentable et le coût de son prêt fait grincer des dents.

Romelu devra montrer de meilleures performances sur le terrain sous peine de devoir retourner à Chelsea où tout n'a jamais été rose pour lui.