En défense, Noë Dussenne retrouve son poste de titulaire. On pensait que son match face à Malines était le dernier sous le maillot du Standard mais depuis lors, l’intérêt du Lokomotiv Moscou pour le capitaine des Rouches ne s’est plus manifesté. Le défenseur s’est entraîné normalement cette semaine et entre donc en ligne de compte pour débuter, aux côtés de Merveille Bokadi et Kostas Laifis.

Devant, Noah Ohio est attendu comme titulaire au coup d’envoi. Il est aligné aux côtés de Stipe Perica, confirmé dans le onze de base malgré ses statistiques faméliques. Ce changement de système se fait au détriment de Canak qui retrouve le banc.

À Eupen, le capitaine Peeters est toujours absent

Du côté eupenois, on retrouve la compétition après la remise du match face à Genk, le week-end dernier. Le capitaine Stef Peeters, opéré des sinus au début du mois, n’est toujours pas disponible.