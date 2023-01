Succesion de Roberto Martinez chez les Diables: Domenico Tedesco serait une piste sérieuse

Et si l'Union belge optait pour un jeune coach avec une vision et des méthodes modernes et un directeur technique expérimenté? D'après nos confrères d'Het Laatste Nieuws, c'est vers ce scénario qu'on se dirige. En effet, le nom de Domenico Tedesco semble se dégager au sein de la Task force qui sert destinée à remplacer Roberto Martinez. HLN avance également que Franky Vercauteren devrait être le nouveau directeur technique de l'Union belge, "sauf retournement de situation".