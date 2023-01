Quatorze suspects visés pour des soupçons de vente truquée d'Anderlecht à Coucke

Le parquet fédéral requiert le renvoi en correctionnelle d'anciens décideurs du club d'Anderlecht et deux cabinets d'avocats, dont la firme Clifford Chance, notamment pour des faits d'escroquerie, faux et blanchiment, rapportent mercredi L'Echo et De Tijd.