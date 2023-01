Et ce dimanche soir, l’adversaire était de taille puisque Reims se déplaçait au PSG. Et l’équipe dirigée par Still a été chercher un bon point dans le temps additionnel, à la 96e minute de jeu.

Outre le résultat, la manière est à apprécier, car Reims a vraiment livré, surtout en première période, une prestation très aboutie. Certains diront que le PSG a joué la dernière demi-heure à 10, suite à l’exclusion de Verratti, mais ce point est amplement mérité pour Still et sa bande.

”Le contenu a été très bon, surtout en première période, a confié le Belge en conférence de presse après la rencontre. “Forcément, ça fait plaisir de venir prendre un point ici malgré le fait qu’ils soient à dix pour la dernière demi-heure. On a montré une belle image de Reims en voulant jouer, en pressant, en étant entreprenants. On continue sur cette belle lancée.”

Will Still a tenu également à féliciter ses gars : “On a eu du mal pendant dix ou quinze minutes après le rouge parce que notre référentiel a changé et qu’on a reculé plutôt que d’aller de l’avant […] En première période, ils n’ont pas un tir cadré, on a réussi à empêcher le danger en transition et leurs latéraux d’être dans un confort et d’apporter leur soutien offensif. Félicitations aux joueurs, ce sont eux qui sont sur le terrain et qui courent comme des fous.”

À noter que comme on peut le voir sur les images ci-dessous, le coach belge était l’homme le plus heureux du monde au moment de l’égalisation des siens, sur le gong. Et on peut le comprendre…