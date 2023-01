Anderlecht veut absolument un attaquant : Arokodare vers Genk, l'offre des Mauves pour Salama est refusée !

Et cet attaquant pourrait bien venir du championnat français. Selon la presse française et plus particulièrement le Courrier Picard, les Mauves étaient sur la piste de l’attaquant d’Amiens Tolu Arokodare. Le Nigérian de 22 ans n’a pas fait le déplacement avec les Amiénois pour la rencontre de ce mardi soir face à Niort. Il serait en effet en train de négocier son transfert. Si Anderlecht est l’un des clubs intéressés, ils pourraient être devancés par… Genk dans ce dossier Les Mauves était sur le point de le faire signer, mais le départ de Paul Onuachu pour 20 millions à Southampton a changé la donne. Le buteur filerait au Limbourg. Genk a évidemment plus de moyens qu’Anderlecht.

Voulant absolument signer un numéro neuf avant la fermeture du mercato, les Mauves misaient donc sur une nouvelle carte : Anderlecht a négocié avec Amine Salama. Le jeune Français de 22 ans évolue actuellement à Angers. Les Mauves voulaient le faire signer avant la fin du mercato. Anderlecht a envoyé une offre de 2 millions (avec des bonis) à Angers mais le club français a refusé, estimant l’approche trop timide pour un jeune à fort potentiel. A Angers, on part désormais du principe que Salama restera jusqu’à la fin de la saison. Mais une seconde offre du RSCA est toujours possible avant minuit.

Le club angevin n'était pourtant pas contre l'idée de laisser filer son attaquant. Quasiment certains de descendre en Ligue 2 et en proie à de grosses difficultés financières, Angers veut vendre un maximum de joueurs lors de cette fenêtre de transferts.

Salama est considéré comme un joueur au fort potentiel et a le profil recherché par Anderlecht. Avec ses 193cm, il peut apporter la taille qui manque en attaque.

