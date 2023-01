Southampton et Roméo Lavia s'inclinent à Newcastle et échouent aux portes de la finale

Mardi soir, Newcastle a obtenu sa place en finale de la Coupe de la Ligue anglaise en venant à bout de Southampton, 2-1, après sa victoire au match aller, 0-1.

Après leur victoire au match aller à Southampton (0-1), les Magpies ont très vite pris un avantage décisif dans le match retour avec un doublé de Longstaff (5e et 21e). Les Saints sont parvenus à réduire l'écart pour entretenir l'espoir via Adams (29e), mais même l'exclusion de Bruno Guimaraes (82e) et un dernier quart d'heure de jeu en supériorité numérique n'ont pas suffi à Southampton pour remporter la rencontre et décrocher un ticket pour la finale.

Roméo Lavia n'était pas titulaire pour les visiteurs, mais il est entré au jeu à la mi-temps.

Newcastle sera opposé à Manchester United ou à Nottingham Forrest, en finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Les Red Devils ont pris l'avantage lors du match aller en remportant une large victoire, 0-3. Ils disputeront le match retour mercredi soir.

ITALIE

L'Inter Milan a remporté son quart de finale de Coupe d'Italie, 1-0, contre l'Atalanta mardi soir. Matteo Darmian a inscrit l'unique but de la rencontre peu avant l'heure de jeu pour offrir un ticket pour les demi-finales aux Nerazzurri (57e). Romelu Lukaku a connu sa première titularisation avec le club milanais depuis le 4 janvier dernier et la victoire contre le Napoli, 1-0. L'attaquant belge a disputé 71 minutes avant d'être remplacé par Edin Dzeko.

L'Inter est la première équipe qualifiée pour le dernier carré de la Coupe d'Italie. La Juventus, l'AS Rome et la Lazio, entre autres, doivent encore disputer leur quart de finale.