Anderlecht fait le forcing pour transférer Toffolo et dépose plainte contre Nottingham auprès de la FIFA !

Décidément, Anderlecht vit un drôle de mercato. Le recrutement a laissé un vide au poste de latéral gauche et Jesper Fredberg, le CEO, compte bien le combler. Anderlecht pensait avoir conclu l’arrivée pour six mois de l’Anglais Harry Toffolo (il avait passé sa visite médicale) mais son club de Nottigham Forrest a fait volte-face et décidé de ne pas louer le latéral gauche suite à la blessure d’un concurrent à son poste.