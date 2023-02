Un club anglais a réalisé le mercato le plus onéreux de l'histoire: voici les chiffres fous de ces transferts hivernaux

329,5 – Sur les 829,8 millions d’euros dépensés en Premier League, près de 40 % l’ont été par le seul club de Chelsea qui a réalisé le mercato le plus onéreux de l’histoire, avec 329,5 millions d’euros. Soit plus que ce qu’avait fait le Real Madrid (325 M €) durant l’été 2019 avec notamment la venue d’Eden Hazard. En Europe, les deux autres clubs à avoir dépensé le plus cet hiver sont aussi anglais : Southampton (62,2 M €) et Arsenal (60 M €).

199,4 – La Ligue 1 est le championnat qui a fait le plus de recettes durant ce mois de janvier. Au total, les vingt clubs de l’élite française ont vendu pour 199,4 millions d’euros. Dont 40 millions rien qu’à Monaco grâce au départ de Benoit Badiashile (38 M €) vers Chelsea.

Bilan du Mercato d'Hiver ©IPM Graphics

146 – La meilleure balance achats/ventes revient toutefois à la D1 portugaise qui a fait un bénéfice de 146 millions d’euros, en grande partie grâce au transfert d’Enzo Fernandez du Benfica vers Chelsea. La Premier Liga ukrainienne arrive deuxième (97 M €), grâce à la vente de Mykhaïlo Moudryk (70 M €) à Chelsea. Sans surprise, la Premier League arrive dernière de ce classement avec un solde en négatif de 729 millions d’euros.

143 – C’est en Italie que l’on dénombre le plus de mouvements : 120 arrivées et surtout 145 départs. Aucun autre championnat européen n’a vu autant de joueurs quitter leurs clubs. En revanche, la Ligue 1 (101 départs pour 76 arrivées) est la ligue qui a perdu le plus d’éléments, au contraire de la Premier League (91 arrivées pour 72 départs) qui a vu son contingent grimper.

121 – Le deal entre le Benfica et Chelsea réalisé dans les dernières minutes du mercato obtient la palme du transfert le plus cher de cet hiver. Les 121 millions d’euros déboursés pour Enzo Fernandez constituent même le recrutement le plus cher de l’histoire de la Premier League, devant les 117,5 millions d’euros payés par Manchester City pour Jack Grealish l’an dernier. Enzo Fernandez est ainsi devenu le sixième joueur le plus cher de l’histoire du football, derrière son nouveau coéquipier João Felix (127 M €), Philippe Coutinho (135 M €), Ousmane Dembélé (140 M €), Kylian Mbappé (180 M €) et Neymar (222 M €).