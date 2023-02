L’Union Saint-Gilloise prête pour la demi-finale de Coupe en aller-retour : “On a beaucoup appris du double match contre les Rangers”

guillement Tout le monde espère remporter un trophée

Mais la réalité est là : la RUSG est le seul club belge encore en lice dans trois compétitions. Et elle dispute ce mercredi 1er février la manche aller d’une demi-finale de Coupe de Belgique qui reste le chemin le plus court vers une ligne supplémentaire au palmarès. Et vers l’Europe. Elle accueille l’Antwerp dans ce qui aurait pu être une finale, avant de se rendre au Bosuil pour le retour le 1er mars. “Le trophée est encore très loin”, répond Geraerts. “L’Antwerp, c’est un gros morceau, même si je refuse de parler de finale avant la lettre, par respect pour Zulte et Malines. Bien sûr que dans nos cœurs, tout le monde espère remporter un trophée, mais il y a une grande différence entre le cœur et la réalité. La réalité, c’est qu’il y aura ensuite un match retour un mois plus tard.”

Geraerts sait trop bien que s’emballer même en cas de résultat positif ce mercredi au Parc Duden ne serait pas une bonne idée. Il n’a pas oublié la seule expérience en aller-retour vécue par ce groupe ces deux dernières saisons : un double affrontement face aux Glasgow Rangers qui a constitué une montagne russe d’émotion, avec cette défaite 3-0 en Écosse qui avait suivi la victoire 2-0 des Bruxellois à l’aller. “Je ne compte pas trop changer la préparation d’avant match sous prétexte que c’est un aller-retour”, poursuit le T1. “Mon groupe a déjà tiré des leçons de notre double affrontement face aux Rangers, en réalité. On a beaucoup appris de ce match.”

18 matchs sans défaite, série en cours

Reste qu’avec cette demi-finale, la pression va monter d’un cran et elle ne fera que grandir au fil des premiers mois 2023 (huitième de finale européen, playoffs) : “Ce groupe a remis l’Union sur la carte du football belge et a déjà écrit une histoire magnifique. Ce mercredi, il ressentira une certaine pression, oui, car cela reste un grand match. Mais il faudra le vivre de façon positive, surtout.” Histoire de ne pas briser cette belle spirale de résultats puisque, si l’on inclut les trois premiers tours de Coupe de Belgique à la série de quinze matchs sans défaite en championnat, on arrive à un total de 18 rencontres sans revers face à des adversaires belges.